Fate: The Winx Saga, partono le riprese in Irlanda

Partono in Irlanda le riprese di Fate: The Wix Club Saga, l'ultima fatica live-action di Netflix che trae ispirazione dai personaggi creati da Iginio Straffi (che tornerà in veste di produttore esecutivo).

"Se tu lo vuoi, tu lo sarai... Una di noi!"

Partiva così la sigla di Winx Club, la serie animata di fattura italiana (poi divenuta una co-produzione con gli Stati Uniti) che nel 2004 spopolò nel nostro paese, come all'estero, venendo acquistata e distribuita in circa 150 paesi.

E allo scorso anno risaliva l'annuncio di un live-action rodotto da Netflix basato sulle storie di Bloom, Stella e le altre fate di Alfea, che avrebbe seguito la realizzazione di due stagioni spin-off della serie animata (attualmente disponibili sulla piattaforma streaming), World of Winx.

Adesso sono dunque ufficialmente iniziate le riprese di Fate: The Winx Club Saga, che capitanata da Brian Young (The Vampire Diaries, Kyle XY), sta prendendo forma nei verdi paesaggi irlandesi.

Il cast del nuovo adattamento young adult del cartone, che secondo Spoiler TV sarà ambientato in America, nonostante si manterranno la maggior parte dei toponimi originali, vede nei ruoli delle protagoniste Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Elisha Applebaum (Musa) e Precious Mustapha (Aisha).



Gli specialisti di Fonterossa avranno invece il volto di Danny Griffin (Sky) e Freddie Thorp (Riven), mentre sono indicati, tra gli altri, anche i personaggi di Terra (Eliot Salt) Beatrix (Sadie Soverall), Dane (Theo Graham) e Sam (Jacob Dudman).



Sulla produzione si è espressa anche Jennifer Breslow, Netflix Content Executive, che ha asserito: "Siamo estremamente orgogliosi di portare in vita questo iconico gruppo di personaggi femminili. Ci impegniamo a creare una serie live-action che rispetti la versione animata originale, ma che sappia anche conquistare nuovi fan. Brian Young ha fatto un incredibile lavoro con l’adattamento ed è riuscito a creare una serie di genere assolutamente avvincente e coinvolgente".

Mentre Young avrebbe affermato: "So di essere uno scrittore, ma le parole non sono in grado di descrivere quanto ci emoziona sapere che Fate: The Winx Saga prenderà vita con questi incredibili attori. Non vedo l’ora che i fan delle Winx in tutto il mondo vedano cosa abbiamo in serbo per loro e che nuovi pubblici possano scoprire quello che amiamo, così tanto, di questo mondo e di questi personaggi".



La prima stagione di Fate: The Winx Saga sarà composta da 6 episodi da un'ora.