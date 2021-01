Fate: The Winx Saga, ecco perchè è la serie perfetta per chi ama di The Vampire Diaries

Se siete stati e siete tutt'ora dei grossi fan di The Vampire Diaries, Fate: The Winx Saga è la serie perfetta per voi. Questa produzione che è approdata su Netflix lo scorso 22 gennaio, segue le vicende di un gruppo di giovani fate che frequentano il magico Collegio Alfea nell'Altromondo.

Insomma, non manca la giusta componente soprannaturale che tanto ha conquistato il pubblico nè tanto meno quella sentimentale. Infatti le giovani fate, oltre che dover apprendere i segreti più nascosti della magia, si trovano anche a fare i conti con continui problemi sul fronte amoroso e nei riguardi degli amici più stretti.

Inoltre, non solo le tematiche affrontate avvicinano questa serie notevolmente a The Vampire Diaries ma, è possibile riconoscere espressamente lo zampino di Brian Young, produttore e scrittore di lunga data della CW che si è dedicato alla stesura delle storie dei fratelli Salvatore. Infatti, se date uno sguardo al pilot, potete notare diversi parallelismi tra i due spettacoli soprannaturali.

Al centro della storia c'è Bloom, una nuova arrivata all'Alfea College che è ansiosa di imparare a controllare la sua magia. Proprio come Elena Gilbert in TVD, il passato di Bloom è molto più tragico e complicato di quanto si possa inizialmente immaginare. Nello specifico, Bloom è un cangiante, un bambino fatato che è stato sostituito al posto di un bambino umano. Questo spiega perché i genitori di Bloom non hanno poteri magici e non sono a conoscenza dell'esistenza dell'Altromondo. Questa storia ricorda per certi versi quella di Elena, che scopre di essere stata cresciuta da quelli che sono in realtà i suoi genitori adottivi.

Intanto sono molte le polemiche nate dal mancato rispetto della diversità nella serie. Se ne avete voglia intanto, date uno sguardo alla nostra recensione di Fate: The Winx Saga.