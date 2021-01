Fate: The Winx Saga, le protagoniste rispondono alle critiche di casting

Il 22 gennaio 2021 Fate: The Winx Saga ha fatto il suo debutto su Netflix attirando l’attenzione dei fan, che avevano precedentemente criticato alcune scelte di casting delle protagoniste. Le attrici hanno difeso la diversità ed elogiato queste scelte.

Musa è diventata, nella serie, la fata della mente invece che della musica e un’altra differenza sostanziale con il cartone animato riguarda l’etnia. L’attrice Elisha Applebaum è stata scelta per interpretare Musa e non è di origine asiatica come appare la sua controparte nel cartone animato.



Applebaum ha risposto a quelle critiche: "È davvero triste vedere che i fan erano arrabbiati con il casting", ha detto a Digital Spy. "Non sono stata coinvolta nel casting ma spero che quello che hanno visto e il modo in cui ho interpretato Musa sia stato di loro gradimento. Ho ricevuto solo ottime recensioni da loro, quindi sono stati di mentalità aperta da ciò che ho creato, spero che continui ad essere così".



La serie ha cambiato anche il personaggio di Flora, infatti ha introdotto Terra che in comune con Flora ha solo il potere della natura. Sono di fatto due persone diverse, lo suggerisce anche l’affermazione di Terra nei primi episodi in cui rivela di avere una cugina di nome Flora.



Eliot Salt, che interpreta Terra, ha ammesso che la sua più grande speranza è vedere i due personaggi insieme nella seconda stagione.

"Penso che sia davvero importante vedere Terra e Flora insieme e se siamo abbastanza fortunati da avere una seconda stagione questa è la mia più grande speranza", ha detto.



Precious Mustapha, che interpreta Aisha nello show, ha continuato a lodare la serie per la sua diversità, ma ha aggiunto che potrebbe esserci di più.



"Ho sempre cercato persone che mi somigliassero sullo schermo", ha detto. “L'industria sta arrivando a un punto in cui stiamo iniziando a vedere più diversità sullo schermo, ma ovviamente non è sufficiente e c'è ancora molto lavoro da fare. È davvero bello essere in uno spettacolo in cui c'è molta diversità. Ce ne potrebbe essere di più e si spera che se avremo una seconda stagione ce ne sarà. È bello perché so che il mio io più giovane si sentirebbe davvero felice se vedessi qualcuno che mi assomiglia sullo schermo", ha concluso Mustapha.



Leggete la nostra recensione di Fate: The Winx Saga e scoprite la genesi dell'idea alla base di Fate.