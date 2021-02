Fate: The Winx Saga rinnovata per la seconda stagione: il video annuncio di Netflix

Buone notizie per i fan di Fate: The Winx Saga, la serie live-action lanciata a gennaio da Netflix e basata sui cartoni animati di Igino Straffi: dopo le voci della scorsa settimana è arrivato ufficialmente il rinnovo per la seconda stagione. La produzione partirà in Irlanda entro la fine del 2021.

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga sarà composta da otto episodi della durata di un'ora ciascuno. Netflix ha annunciato il rinnovo della serie con una breve clip, che possiamo vedere anche all'interno della notizia.

Come nella prima stagione, il cast della serie, confermatissimo nonostante le critiche, sarà composto da Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra ed Elisha Applebaum nel ruolo di Musa.

"I sei episodi della prima stagione hanno solo scalfito la superficie di questo mondo incredibilmente ricco e delle potenti fate che lo abitano" ha dichiarato Brian Young, showrunner di Fate: The Winx Saga. "La storia di Bloom continuerà a evolversi e non vedo l'ora che il pubblico scopra ancora di più su Aisha, Stella, Terra e Musa! E chissà chi altro potrebbe presentarsi ad Alfea prossimamente..."

La serie è prodotta da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow. Per altri approfondimenti su Fate: The Winx Saga, rimandiamo alle critiche a cui lo show dovrà porre rimedio.