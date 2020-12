Fate: The Winx Saga, la serie live-action su Netflix da gennaio: tutti i dettagli

Nella giornata di oggi, givovedì 10 dicembre, Netflix ha rilasciato le prime immagini ufficiali e il trailer di Fate: The Winkx Saga, serie live-action ispirata al cartone animato creato dall'italiano Iginio Straffi. I sei episodi dello show saranno disponibili in streaming dal 22 gennaio 2021.

Il trailer di Fate: The Winkx Saga è visibile all'interno della notizia, mentre potete trovare le foto nella nostra gallery. Le riprese della serie originale Netflix, creata da Archery Pictures Production in associazione con Rainbow, sono partite in Irlanda nel settembre 2019. Lo showrunner è Brian Young (The Vampire Diaries), mentre tra i produttori esecutivi figurano Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures, insieme a Cristiana Buzzelli e Joanne Lee per Rainbow.

Secondo la descrizione ufficiale della piattaforma streaming, Fate: The Winkx Saga racconta "le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza."

Fanno parte del cast, tra gli altri, Abigail Cowen (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Hannah van der Westhuysen (The Frankenstein Chronicles), Precious Mustapha (Il giovane ispettore Morse), Eliot Salt, Elisha Applebaum, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Danny Griffin, Theo Graham e Jacob Dudman.

Tra le altre novità prossimamente su Netflix, segnaliamo la terza stagione di Cobra Kai, in streaming da gennaio 2021.