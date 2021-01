Fate: The Winx Saga, per alcuni la serie ha problemi di diversità: ecco quali

Sono in molti a sperare in una seconda stagione per Fate: The Winx Saga, la serie live-action pubblicata nei giorni scorsi su Netflix e tratta dai cartoni animati dell'italiano Iginio Straffi. Una parte del pubblico, però, ha notato anche delle lacune nella rappresentazione delle diversità, che andrebbero risolte per il bene dello show.

Sono in molti, per esempio, ad aver accusato gli autori di Fate: The Winx Saga di whitewashing: i personaggi di Musa e Flora, nel cartone animato, erano rispettivamente di origine asiatica e latina, mentre ora sono entrambe bianche, e la seconda ha anche cambiato nome in Terra.

Al di là di questo aspetto, che preclude a parte del pubblico la possibilità di identificarsi con una delle eroine della serie, rispetto all'originale le protagoniste non sono da subito amiche, ma prima di supportarsi reciprocamente si scambiano commenti piccati e osservazioni velenose. Questo riflette l'idea dello showrunner Brian Young di rivolgersi a un pubblico un po' più adulto, ma fa perdere quel messaggio di amicizia di cui era permeata la serie animata delle Winx.

Fate: The Winx Saga, inoltre, non esita ad affrontare tematiche scivolose come l'omofobia, il sessismo e il body shaming, ma secondo i detrattori lo fa in modo confuso, ricorrendo a stereotipi e cliché. Stella e Beatrix, per esempio, sono una fin troppo classica caricatura delle "cattive ragazze", mentre Terra corrisponde a tutti gli stereotipi un po' datati della ragazza di taglia grande.

Siete d'accordo con queste critiche? Le trovate fondate? In attesa di novità sulla seconda stagione, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Fate: The Winx Saga.