Fate The Winx Saga, quante stagioni farà Netflix? Ecco cosa sappiamo

Fate The Winx Saga, serie tratta da Winx Club di Igino Straffi, ha esordito venerdì 22 gennaio su Netflix. Grazie allo splendido lavoro effettuato da Brian Young, celebre per The Vampire Diaries, le Winx hanno appassionato già milioni di spettatori.

Anche al netto di alcuni cambiamenti come Flora che è stata sostituita dal personaggio di Terra, e Tecna che non appare nella prima stagione, le Fate si apprestano a conquistare il giovane pubblico di abbonati Netflix nell’arco dei sei episodi che compongono la prima stagione. Ma quante altre stagioni ci saranno?

Ufficialmente Netflix non si è minimamente sbilanciato sul futuro del progetto, annunciato per la prima volta nel marzo del 2018. Stando ad alcune indiscrezioni, tuttavia, sembra che Netflix abbia già confermato la produzione di una seconda stagione della serie. Essendo solo voci, vanno prese con le dovute precauzione, ma è certo è che, a meno che il pubblico non dimostri totale disinteresse nei confronti della serie, Netflix non vorrà lasciarsi scappare un franchise come quello delle Winx.

Se, quindi, lo streamer ha effettivamente già confermato l’impegno a continuare a produrre la serie, gli sceneggiatori avranno senz’altro già cominciato a strutturare le storie che si avvicenderanno nella seconda stagione, in attesa di tornare sul set. La prima stagione è stata girata tra i mesi di settembre e dicembre 2019 a Wicklow e negli Ashford Studios, in Irlanda. Se le riprese della seconda stagione avverranno nella stessa finestra temporale, il primo ciak potrebbe avvenire alle porte dell’autunno, per poi finire di girare entro la fine del 2021 e far uscire la stagione nel mese di gennaio 2022.

Questo per quanto riguarda la stagione 2, ma in totale? Difficile da dire quando ancora manca l'ufficialità di una seconda stagione. Ricordiamo, però, che la serie animata Winx Club si è conclusa dopo 8 stagioni quindi, se volessero seguire quell'andamento, Netflix potrebbe realizzare lo stesso numero di stagioni, ma oggettivamente un numero minore di episodi (la serie animata ne ha 206, ma della durata di circa 22 minuti).

