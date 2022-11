Fate: The Winx Saga, è ufficiale: Netflix non rinnoverà la serie per una terza stagione

L'universo incantato delle Winx è giunto al termine. La piattaforma streaming più conosciuta al mondo Netflix ha deciso di non rinnovare la serie Fate: The Winx Saga, di cui quindi non vedremo mai una terza stagione. Brian Young, lo showrunner, esprime il suo punto di vista sul cast e sul lavoro svolto finora su un post Instagram.

"Non è un piacere annunciarlo, ma Netflix ha deciso di non proseguire con una terza stagione di Fate: The Winx Saga. E' davvero difficile perché so quanti di voi hanno amato questa stagione", così si legge sul comunicato ufficiale. Come mostrano le critiche alla prima stagione di Fate, l'adattamento non aveva completamente soddisfatto i suoi fan: troppa superficialità, mancanza di elementi strutturali, nonché magici... insomma, c'era molto su cui lavorare. La seconda stagione di The Winx Saga, però, ha tentato un miglioramento su questi versanti. A tal proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione di Fate: The Winx Saga 2.

Per Brian Young, però, c'è un elemento positivo in questa triste decisione: "E' un risvolto positivo che sì, spezza il cuore, ma è pur sempre positivo. Sono davvero orgoglioso di tutti coloro che hanno lavorato allo show, e sono estremamente felice di essere riuscito a raccontare tutte le storie che intendevamo omaggiare. Il nostro cast e la nostra crew hanno lavorato sodo per creare questo mondo e tutti i personaggi. Sono grato ad ognuno di loro, e per tutti voi che avete guardato (la serie). Sono stati quattro anni magnifici. Speriamo di vederci di nuovo in futuro".

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga è disponibile su Netflix.