I Fatti Vostri, che fine ha fatto Paolo Fox? Perse le tracce dell'astrologo di Rai 2

Da alcuni giorni Paolo Fox non compare più ne I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai 2 quest'anno presentato da Salvo Sottile e Anna Falchi. Dell'astrologo si sono letteralmente perse le tracce e molti telespettatori si domandano che fine abbia fatto. Per il momento però, non è dato saperlo.

Alcune voci di corridoio sembrano suggerire che Paolo Fox abbia contratto il Covid-19 ma dai profili social del celebre volto dell'oroscopo, non si hanno conferme in merito. Alcuni pensano che possa esserci stata addirittura qualche discussione tra l'astrologo e i nuovi conduttori de I Fatti Vostri che sono subentrati allo storico presentatore Giancarlo Magalli. Forse, proprio a causa di qualche diatriba intestina, Fox avrebbe scelto di prendersi una pausa dal programma a detta di qualche spettatore.

Questa seconda ipotesi però sembra non aver convinto molto il pubblico e si spera che presto o tardi possano giungere notizie sul suo conto visto che ormai la sua assenza prosegue ininterrotta da lunedì 24 gennaio.

Sui social intanto prosegue il tam tam del pubblico, che chiede a gran voce di avere notizie dell'oroscopista. In molti si chiedono infatti, qualora Fox fosse risultato positivo, per quale ragione non sia stato organizzato un collegamento da casa per rassicurare i suoi fan. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno novità in merito.