Fauda: ufficializzata la data della première della terza stagione

Netflix ha ufficializzato la data dell'anteprima della terza stagione di Fauda, serie tv israeliana dal 2016 disponibile sulla celebre piattaforma streaming. La terza stagione sarà disponibile dal 16 aprile in tutti i Paesi in cui è disponibile Netflix, esclusi i territori francofoni (dal 4 giugno) e Israele (dal 25 giugno).

La serie è composta da 12 episodi ed è recitata in ebraico e in arabo, con i sottotitoli. Creata da Lior Raz, che partecipa anche nel ruolo di protagonista, e Avi Issacharoff, Fauda - 'caos' in arabo - racconta la storia di un'unità sotto copertura delle forze di difesa israeliane, e si concentra sul miglior agente israeliano, Doron Kavillio (Lior Raz).

Nella terza stagione Kavillio è sottocopertura in Cisgiordania, fingendosi un trainer di boxe arabo israeliano in una società sportiva appartenente ad un membro di basso livello di Hamas.



A seguito di numerosi scontri mortali con Hamas e un tragico incidente che ha quasi distrutto il morale della squadra, Doron e il team si ritrovano in un territorio sconosciuto: Gaza.

Il cast della serie comprende Ala Dakka, Khalifa Natour, Itzik Cohen, Marina Maximilian, Jacob Zada Daniel e Idan Amedi.

Fauda è prodotto da Yes TV e Benasuly Productions.

