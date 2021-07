Faust, arriva in tv l'adattamento del fumetto horror di David Quinn e Tim Vigil

Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, Sony Pictures Television ha acquisito i diritti di Faust, il fumetto horror di supereroi dello scrittore David Quinn e dell'artista Tim Vigil, per svilupparlo come serie animata. L'adattamento sarà sviluppato da Matteo Pizzolo (Godkiller), in base al suo accordo con la stessa Sony.

Gli autori del fumetto ricopriranno il ruolo di consulenti per la versione televisiva di Faust, che avrà Brian Giberson di Black Mask Entertainment come produttore esecutivo. La trama è incentrata su John Jaspers, un tormentato vigilante che vende la sua anima in cambio di super poteri e deve quindi insorgere contro Mefistofele per salvare la sua amante, la dottoressa Jade DeCamp e riconquistare la sua anima.

Il primo numero di Faust, fumetto contemporaneo ad altre opere adattate per la tv come Watchmen, ha venduto centomila copie, mentre le successive uscite hanno raggiunto una media di cinquantamila lettori. Per venticinque anni, la serie principale e i suoi spin-off sono stati pubblicati da editori come Northstar Comics, Caliber Comics, Avatar Press, oltre che dai Rebel Studios di Quinn e Vigil.

Il fumetto ha anche avuto un adattamento per il cinema: si tratta del film spagnolo Faust: Love of the Damned, diretto nel 2000 da Brian Yuzna e girato in lingua inglese.

Tra gli altri fumetti a cui ha lavorato David Quinn ci sono Ghost Rider, Dr. Strange, Vampirella, Nightvision, oltre al libro per bambini Go To Sleep, Little Creep. Il disegnatore Tim Vigil, dal canto suo, ha ricevuto nel 1999 una nomination per il Bram Stoker Award per la migliore narrativa illustrata.