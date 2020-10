FBI: quali sono i migliori episodi? Ecco i 5 più imperdibili

FBI è un dramma procedurale sul funzionamento dell'ufficio di New York dell'FBI. Quest'ultimo mette in campo tutte le capacità, l'intelletto e la tecnologia strabiliante del Bureau per mantenere New York e il paese al sicuro.

Vista la messa in onda su Rai 2 in prima serata, vediamo insieme quali sono i 5 migliori episodi della serie che non vanno assolutamente persi:

Invisibile (stagione 1, episodio 16): quando la figlia di una famiglia benestante viene rapita nel tentativo di ottenere una famigerata fama su Internet, Maggie e OA scoprono che i piani del rapitore vanno ben oltre il rapimento e in realtà è un modo per ottenere lui stesso la fama e non essere mai dimenticato. Il killer Alpha (stagione 1, episodio 17): Maggie e Dana lottano per trovare giustizia per le vittime assassinate da un serial killer che ha lasciato un segno macabro su tutte loro, mentre il sindaco limita le indagini per evitare perdite economiche. La vita è per i vivi (stagione 1, episodio 22): una donna con informazioni sulla morte del marito di Maggie viene rapita, portando OA e il team a scoprire un'operazione criminale più grande di quanto si immaginasse. Inoltre, Dana mette a repentaglio la sua carriera quando decide di affidare il lavoro a Maggie senza tenere conto del legale persone che il caso ha con lei. Decisione difficile (stagione 2, episodio 5): un amorevole marito e padre di due figli, Jim Russo, viene rapito dopo essere stato accidentalmente coinvolto in affari illegali ben oltre ciò che immaginava. Inoltre, Jubal deve prendere una decisione difficile riguardo alla sua famiglia e al loro futuro. Salvezza (stagione 2, episodio 9): dopo un battibecco con uno studente, l'insegnante Patrick Miller scompare. A questo punto la squadra è costretta ad indagare su tutti coloro che potrebbero aver avuto rancore contro di lui. Un testimone chiave nel caso si fa avanti per aiutare. Maggie fa tutto il possibile per garantire la sua sicurezza.

Sapevate che Connie Nielsen, la regina Ippolita di Wonder Woman, è presente in FBI?