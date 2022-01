FBI: Most Wanted, Dylan McDermott è il nuovo protagonista maschile

Dylan McDermott aggiunge alla sua carriera un credit dell'universo creativo di Dick Wolf, dopo aver recitato in Law & Order: Organized Crime. McDermott è stato scelto come protagonista di un'altra serie creata da Wolf per CBS, FBI: Most Wanted. L'attore prenderà il posto di Julian McMahon, che lascerà la serie dopo tre stagioni.

L'ultimo episodio con McMahon nel ruolo del capo dell'FBI Most Wanted Unit, Jess LaCroix, andrà in onda il prossimo 8 marzo negli USA.

A quel punto McDermott dovrebbe fare il suo esordio nell'episodio 17 della stagione 3 in onda ad aprile.



Al momento non ci sono nuovi dettagli ma è confermato che McDermott interpreterà un nuovo personaggio. Dylan McDermott in Law & Order: Organized Crime firmò inizialmente per un anno come personaggio regolare, nel ruolo della nemesi di Stabler (Christopher Meloni). Tuttavia il suo ruolo, quello di Richard Wheatley, venne accolto così bene da essere confermato.



In passato Dylan McDermott ha ottenuto diverse nomination agli Emmy per le sue performance in The Practice e American Horror Story.

Nel 1999 vinse l'Emmy per il miglior attore in una serie drammatica in The Practice - Professione avvocati.

Nel 2019 Julian McMahon entrò nel cast di FBI: Most Wanted e ora lascia il posto al collega per le nuove avventure della serie targata CBS.