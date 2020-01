Fear Agent: nuova serie Amazon con lo sceneggiatore di Batman e il regista di Shazam!

Sarà l'adattamento dell'omonimo fumetto d'avventura. A bordo lo sceneggiatore di The Batman, Mattson Tomlin, e il regista David F. Sandberg, famoso per aver diretto Shazam!. Al progetto, prodotto da Amazon, parteciperà anche Seth Rogen come produttore esecutivo.

Le riprese del sequel di Shazam dovrebbero iniziare molto presto ma a quanto pare il regista, David F. Sanberg, ha già dato la propria disponibilità per partecipare ad un altro progetto. Produrrà infatti la nuova serie Fear Agent di cui dirigerà anche il pilot.

Stando a quanto riferito dall'Hollywood Reporter, Amazon si è aggiudicata i diritti per l'adattamento del fumetto creato da Rick Remender, basato su avventure umoristiche e horror. La nota azienda sembra aver vinto una vera e propria battaglia contro le più note case di produzione americane.

Oltre a Sandberg farà parte del progetto anche lo sceneggiatore di The Batman, Mattson Tomlin, che scriverà lo script. Sarà coinvolto anche Seth Rogen in veste di produttore esecutivo.

La serie, che dovrebbe seguire quanto visto nella controparte cartacea, sarà ambientata nello spazio e il protagonista, di nome Heat Huston, dovrà affrontare varie insidie, come alieni, viaggi temporali e cloni. Il tono generale dovrebbe essere abbastanza umoristico, anche se sicuramente non mancherà l'azione.

Di sicuro le personalità coinvolte nella produzione assicurano una certa varietà. Vista la presenza di Tomlin potremmo aspettarci anche una serie con contenuti più maturi, dato che a quanto pare The Batman potrebbe essere R rated.