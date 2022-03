Fear of the Walking Dead 7: la paura torna nell'anteprima della seconda parte di stagione

AMC ha diffuso in streaming un primo teaser per il ritorno della settima stagione di Fear of The Walking Dead, la prima serie spin-off di The Walking Dead. Le immagini si focalizzano principalmente sull'escalation emotiva tra i personaggi di Alicia (Alycia Debnam-Carey) e Victor (Colman Domingo). La seconda parte di stagione arriva ad aprile.

Poco dopo l'annuncio del nuovo spin-off di The Walking Dead, Isle of the Dead, incentrata sui personaggi di Jeffrey Dean Morgan (Negan) & Lauren Cohan (Maggie), approdano in rete le prime sequenze che vedremo nella seconda parte della settima stagione di Fear of the Walking Dead, primo spin-off di successo della serie horror. Ricordiamo che la stagione riprenderà la sua programmazione ufficiale il 17 aprile prossimo sui canali di AMC.

La serie ha salutato il personaggio di Althea interpretato da Maggie Grace. Nel corso del sesto episodio della settima stagione, Reclamation, Al si riunisce al suo interesse sentimentale Isabelle (Sydney Lemmon) quando il CRM manda un "Reclamation Team" per eliminare una minaccia alla sicurezza delle operazioni: proprio Isabelle e Al. Morgan Jones (Lennie James) si becca perfino una taglia sulla testa per aver aiutato Al a rintracciare Isabelle in una baita alle Smoky Mountains dove Al ottiene qualcosa che difficilmente si vede in The Walking Dead: un lieto fine per la sua storia.

Nei primi otto episodi prima del mid-season finale sono state presentate le conseguenze dell'esplosione nucleare, e in un episodio di Fear The Walking Dead 7, il secondo, abbiamo assistito a qualcosa di mai visto nel franchise. Nella seconda parte della stagione rivedremo in Fear The Walking Dead Madison Clark, interpretata da Kim Dickens, che ritornerà poi come personaggio regolare anche nella stagione 8.