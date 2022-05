Fear of the Walking Dead: Alycia Debnam-Carey lascia lo show, non tornerà nella Stagione 8

Alycia Debnam-Carey ha detto addio a Fear the Walking Dead della AMC dopo 7 stagioni nell'episodio andato in onda la notte scorsa negli Stati Uniti e intitolato "Amina". Debnam-Carey, che ha interpretato il personaggio di Alicia Clark, ha fatto parte del cast della serie spin-off di The Walking Dead fin dall'inizio dello show nella prima stagione.

L'uscita di Debnam-Carey arriva dopo la notizia del suo casting nella prossima serie di Hulu Saint X, annunciata all'inizio di questo mese. All'epoca Deadline aveva ipotizzato che il suo nuovo ingaggio significava probabilmente che il suo incarico nella serie AMC stava per terminare e così è stato.

Alicia ha vissuto momenti difficili ed emotivi nella sua ultima apparizione in Fear of the Walking Dead, dove ha lottato contro la trasformazione in zombie. L'attrazione verso l'altro lato è stata intensa, ma con l'aiuto di una misteriosa ragazzina - che si è rivelata essere la sua versione più giovane attraverso il suo subconscio - Alicia è sopravvissuta alla febbre e ha potuto così vivere un altro giorno combattendo la battaglia dalla parte giusta.

Ecco le parole di Debnam-Carey in seguito alla sua ultima apparizione nello show:

"Avevo 21 anni quando abbiamo iniziato questo folle viaggio, ma ora a 28, 7 anni e 100 episodi dopo, ho deciso che era arrivato il momento per andare avanti come attrice e persona. Come è la natura dei nostri lavori, avevo bisogno di cercare nuove sfide, nuove opportunità e delineare un nuovo capitolo per la mia vita. Sono stata così fortunata nel far parte di qualcosa di tanto fantastico per così a lungo, ma spero possiate capire e rispettare la mia scelta di espandermi e crescere ulteriormente. Non sarei qui senza tutti voi e sono così grata. Nel corso degli anni ho parlato a lungo con i nostri showrunner Ian Goldberg e Andrew Chambliss, e penso che abbiamo trovato un modo adatto alla conclusione della storia di Alicia: è meraviglioso, speranzoso ed elusivo".

Recentemente, Colman Domingo ha risposto alle accuse secondo cui ci sarebbero troppi spin-off di The Walking Dead in produzione. Ci sarebbe anche l'idea di uno spin-off su Strand.