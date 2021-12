Fear of the Walking Dead, la settima stagione ha già dato l'addio a questo personaggio

Fear of the Walking Dead è giunto alla pausa della sua settima stagione ma nel corso di questi suoi primi episodi ha già dato l'addio a uno dei suoi personaggi, raccontandone la storia conclusiva per il proprio arco narrativo e che non rivedremo molto presto nel futuro dello show (o perlomeno per il continuo della stagione) di ritorno in aprile.

La serie ha infatti salutato il personaggio di Althea interpretato da Maggie Grace. Nel corso del sesto episodio della settima stagione, Reclamation, Al si riunisce al suo interesse sentimentale Isabelle (Sydney Lemmon) quando il CRM manda un "Reclamation Team" per eliminare una minaccia alla sicurezza delle operazioni: proprio Isabelle e Al. Morgan Jones (Lennie James) si becca perfino una taglia sulla testa per aver aiutato Al a rintracciare Isabelle in una baita alle Smoky Mountains dove Al ottiene qualcosa che difficilmente si vede in The Walking Dead: un lieto fine per la sua storia.

"L'episodio in cui l'abbiamo vista con Isabelle, Reclamation, è stata l'ultima volta in cui vedremo Al in Fear per il prossimo futuro. Volevamo davvero concederle una delle cose più rare nell'universo di Walking Dead, che è un lieto fine - ha dichiarato il co-showrunner Ian Goldberg. "Ci siamo emozionati molto ed eravamo contenti di come si era risolto l'episodio con la reunion con Isabelle decidendo di gettare al vento le precauzioni e abbracciare l'amore reciproco nell'attesa di qualunque cosa accada dopo. Loro sono là fuori, o almeno noi speriamo sia così. Ci sono molte storie da raccontare con loro e speriamo di rivederle, ma per adesso si tratta di un addio per Al".

Nei primi otto episodi prima del mid-season finale sono state presentate le conseguenze dell'esplosione nucleare, e in un episodio di Fear The Walking Dead 7, il secondo, abbiamo assistito a qualcosa di mai visto nel franchise. Nella seconda parte della stagione rivedremo in Fear The Walking Dead Madison Clark, interpretata da Kim Dickens, che ritornerà poi come personaggio regolare anche nella stagione 8.