Fear The Waliking Dead: in arrivo la pausa invernale dopo il settimo episodio

La sesta stagione di Fear The Walking Dead si sta avviando verso la sua pausa invernale ma, l'ultimo episodio ad andare in onda non sarà l'ottavo ma, il settimo a causa di una repentina interruzione delle riprese.

Fear the Walking Dead andrà in onda negli Stati Uniti con il suo mid-season finale domenica 22 novembre, prima dell'episodio 108 di The Walking Dead: World Beyond. Alla fine di questa corposa programmazione, i fan della serie potranno godersi su AMC+ una nuova puntata del Talking Dead registrata virtualmente, in cui verranno rivelati succulenti retroscena sullo show.

Questa interruzione anticipata di Fear The Walking Dead è dipesa essenzialmente dalla pandemia di Covid-19 che ha causato l'interruzione delle riprese lo scorso marzo. I registi non sono riusciti a completare la produzione degli otto episodi previsti per la prima parte della stagione, fermandosi così al settimo episodio. I lavori sono poi ripartiti ad agosto ma, sono ovviamente ancora incomleti.

"Stavamo quasi per finire le riprese della prima metà di questa stagione quando abbiamo dovuto bloccare tutto", ha detto Andrew Chambliss, showrunner della serie con Ian Goldberg. "Abbiamo finito la maggior parte della roba. Dobbiamo ancora rivedere alcune cose. Siamo qui ad attendere. La stesura della sesta stagione è terminata e, stiamo aspettando di vedere cosa succederà". La serie tornerà nel 2021 ma ancora non abbiamo una data definitiva per la sua messa in onda.

Negli scorsi episodi di Fear The Walking Dead c'è stato anche un sentito omaggio a Kive Bryant, il cestista prematuramente morto in un incidente aereo.