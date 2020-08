Fear The Waling Dead 6: scioccanti spoiler nei nuovi trailer a sorpresa

Per tutte le ultime novità vi suggeriamo il nostro focus sulle conseguenze di salti temporali in Fear The Walking Dead 6 e l'ultimissimo trailer di Fear The Walking Dead 6 .

Quel che è certo è che Fear The Walking Dead 6 avrà toni cupi e misteriosi , stratagemma che potrebbe far salire di livello la serie apocalittica ri-conquistando i fan persi lungo il percorso e spianando la strada ad una rivoluzione dell'intero franchise, obiettivo cui puntano anche i prossimi film incentrati su Rick Grimes.

Dopo un finale al cardiopalma che lasciava Morgan in bilico tra la vita e la morte , il promo a lui dedicato conferma la sua morte annunciando che "faremo i conti con una nuova conoscenza", ma è ancora presto per sapere di chi si tratta, anche se forse la risposta potrebbe risiedere nel casting di un attore di the Walking Dead anche per lo spin-off.

La sesta stagione di Fear The Walking Dead si avvicina e, nell'attesa, la AMC non manca di lanciare spoiler senza precedenti sui personaggi principali e su quello che succederà nei prossimi episodi. Ovviamente, di seguito ne troverete davvero tanti: fate attenzione!

Can Alicia move forward?



Find out on the return of #FearTWD October 11th. pic.twitter.com/7OD7oYmAqE — FearTWD (@FearTWD) August 24, 2020