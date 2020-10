Fear The Waling Dead e World Beyond: arrivano le sinossi ufficiali dei nuovi episodi

In attesa degli episodi bonus di The Walking Dead possiamo placare la fame di zombie grazie ai due spin-off attualmente in corso, Fear The Walking Dead e World Beyond.

Fear The Walking Dead 6x03

Il nuovo episodio, intitolato Alaska, ci porterà all'interno di uno scenario ispirato a Die Hard: "Al e Dwight agiranno in incognito per una missione di ricognizione di Ginny, inseguendo una pista che credevano di aver perso. Al deve scegliere tra ciò che possiede ora e ciò che sta cercando". È molto probabile che i due incontreranno dei problemi lungo la strada. Problemi con il passo lento e una passione per le interiora dei superstiti.

The Walking Dead: World Beyond 1x04

The Wrong End of a Telescope vedrà il gruppo di protagonisti alla ricerca di un rifugio sicuro dopo l'arrivo di una tempesta. Lo troveranno "all'interno di una scuola superiore abbandonata. Mentre fanno scorte, si chiedono come doveva essere la vita scolastica nel passato e incontrano delle nuove minacce, sia vive che morte".

Vi ricordiamo che Fear è attualmente in corso negli USA e arriverà nel 2021 in Italia, mentre World Beyond è già disponibile su Amazon Prime Video. A questo punto dobbiamo scoprire come quest'ultimo spin-off si ricollegherà alla scomparsa di Rick Grimes e ai futuri film legati al personaggio interpretato da Andrew Lincoln.