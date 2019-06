Fear The Walinkg Dead 5: lo showrunner commenta l'incontro tra Dwight e Morgan

Lo showrunner della serie tv di Fear the Walking Dead , Andrew Chambliss, parla dell'incontro tra il personaggio di Dwight e quello di Morgan durante la quinta stagione. Questo avvicinamento a sorpresa potrebbe far scoprire quanto i due siano realmente cambiati.

Andrew Chambliss, co-showrunner di Fear The Walking Dead, rivela che la quinta stagione svelerà molto sulla riunione inaspettata tra Dwight, interpretato da Austin Amelio e Morgan, il cui volto è quello dell'attore Lennie James. I due personaggi, infatti, si incontrano in Texas un anno dopo aver lasciato la Virginia.

Lo sceneggiatore dice che si è trattato di un grande momento per tutti, perché allo shock di quell'incontro si è unito anche il divertimento dovuto al fatto che si fossero come ritrovati l'un l'altro. Finora infatti i due personaggi non avevano avuto molte interazioni, anche se si conoscevano tra loro e ognuno era al corrente della storia dell'altro.

Questo faccia a faccia tra i due permetterà agli spettatori di capire di più sulle forze che li hanno spinti fino a lì. Inoltre, le ultime stagioni sono state molto dure sia per Dwight che per Morgan, che hanno conosciuto la parte peggiore di se stessi. Adesso però si trovano tra gente nuova e vogliono cercare di essere migliori e ricominciare, ha aggiunto Chambliss.

Dunque, l'avvicinamento tra questi due personaggi, che conoscono a vicenda i momenti più bui dell'altro, potrebbe essere anche un modo per capire se sono davvero cambiati.



