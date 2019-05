Fear the Walkind Dead 5, due personaggi della serie madre influenzeranno molto Morgan

Dopo aver ammirato il primo trailer ufficiale Fear the Walking Dead 5, torniamo adesso a parlare della nuova stagione della serie spin-off di The Walking Dead, questo volta concentrandoci sul nuovo leader del gruppo, Morgan (Lennie James), e sulle influenze che due personaggi della serie madre avranno su di lui.

Stiamo ovviamente parlando di due personaggi che i fan dello show AMC conoscono molto bene, ovviamente tra i preferiti di sempre: Rick Grimes (Andrew Lincoln), che ora avrà tre film TV interamente dedicati al suo percorso, ed Eastman (John Carroll Lynch), il mentore di Morgan nel mondo post-apocalittico, l'amico che gli ha insegnato le tecniche con il bastone.



Durante una set visit, James ha rivelato: "Quando Morgan ha lasciato Rick e Virginia, il suo obiettivo era di restare lontano dalla persone, vivere da solo. Purtroppo non ha funzionato e ora non solo fa parte di un nuovo gruppo, ma anche in ruolo da leader - forse anche grazie alla sua storia passata. Deve iniziare a pensare in termini di scelta, se prendere una decisione e soprattutto come prenderla. Guarderà allora ai due uomini che più di tutti lo hanno aiutato e influenzato, che gli hanno insegnato qualcosa, e questi sono ovviamente Rick ed Eastman".



Fear the Walking Dead 5 tornerà sul piccolo schermo, sulla AMC, a partire dal prossimo 2 giugno. Nella quinta stagione dello show arriverà anche Dwight.