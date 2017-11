Fear the Walking Dead 4: Dillahunt Joins entra nel cast della quarta stagione

si unisce alla famiglia dinella quarta stagione della serie. La notizia arriva direttamente da Twitter.

L'attore ha infatti ringraziato via social la sua produttrice, Gale Anne Hurd che, sempre su Twitter, gli aveva inviato un messaggio per dargli il benvenuto nel gruppo di lavoro di Fear The Walking Dead.

I tweet li trovate in basso. Al momento non ci sono dettagli specifici sua quale sarà il ruolo di Garret Dillahunt in Fear the Walking Dead stagione quattro, ma lui è un grandissimo fan dello show e quindi, certamente, quale che sia andrà bene.

Fear the Walking Dead produttori esecutivi: Dave Erickson, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero e David Alpert. Nel cast: Kim Dickens nei panni di Madison, Cliff Curtis nei panni di Travis, Frank Dillane nei panni di Nick, Alycia Debnam-Carey nei panni di Alicia, Mercedes Mason nei panni di Ofelia, Colman Domingo nei panni di Strand e Danay Garcia nei panni di Luciana.

Per quanto riguarda Garret Dillahunt, l'attore è attualmente in onda in altri show, The Gifted su FOX e The Guest Book su TBS.