Fear the Walking Dead 4: Maggie Grace di Lost si aggiunge al cast!

L'ex interprete di Lost, Maggie Grace , ha firmato per entrare a far parte del cast di, la serie prequel di The Walking Dead.

Il ruolo che l'attrice andrà a ricoprire al momento non lo conosciamo, tuttavia sarà a annunciato a breve, da quel che riporta Deadline che ha dato la notizia.

La Grace si unirà quindi agli interpreti della quarta stagione di Fear The Walking Dead, lo show AMC che vede già un cast composto da Kim Dickens, Frank Dillane, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo e Danay Garcia, e i nuovi series regular saranno Garret Dillahunt, Jenna Elfman e Lennie James che interpreta il fan favorite Morgan Jones in The Walking Dead, e si unirà a Fear come parte di una serie crossover.

Maggie Grace è conosciuta per aver recitato in Lost nei panni di Shannon Rutherford per la ABC, in Taken dove interpretava Kim Mills e come la vampira Irina in The Twilight Saga.

La quarta stagione di Fear The Walking Dead debutterà a metà del 2018.