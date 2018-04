Fear the Walking Dead 4: la nuova stagione è adatta anche a chi non ha mai visto lo show!

Andrew Chambliss, produttore di, dice che la stagione 4 sarà accessibile anche agli spettatori che si approcciano allo show per la prima volta.

Ambientato due anni dopo gli eventi del finale della stagione 3, "Sleigh Ride", la quarta stagione di Fear the Walking Dead subirà una sorta di "resettaggio" sulla trama, balzando in avanti e apportando qualche nuovo talento per raccontare le vicende di una serie di nuovi personaggi principali . La nuova stagione segna anche il primo evento crossover della serie, in quanto il time-jump ha permesso a Lenny James, per esempio, di passare dalla serie principale The Walking Dead, a Fear, nei panni del suo personaggio, Morgan Jones.

La maggior parte dei Proctor, anche se non tutti (il leader Proctor John (Ray McKinnon potrebbe essere vivo), sono morti a causa dell'esplosione della diga di Gonzalez alla fine della stagione 3. Madison (Kim Dickens) sembra pronta a prendere il posto di trading dei Proctor "El Bazar" come forza trainante dello spettacolo. Il suo era l'unico personaggio il cui destino era chiaramente noto fino dalle prime anteprime della stagione 4. Ciò potrebbe preoccupare i fan di lunga data di Fear the Walking Dead, ma Chambliss afferma che la situazione è positiva per i nuovi arrivati, quelli che vedranno la serie per la prima volta, cioè ​​- e che la nuova stagione conserva ancora abbastanza familiarità da rendere la storia accessibile a chiunque.

Come riportato da Cinema Blend sabato, Chambliss ha parlato della nuova stagione di Fear The Walking Dead al Wondercon di Anaheim. I nuovi episodi introdurranno una serie di nuovi personaggi - tra cui Garret Dillahunt, Jenna Elfman e Maggie Grace:

"Credo davvero che chiunque, che sia un fan di Fear The Walking Dead e The Walking Dead o qualcuno completamente nuovo a questo universo, possa davvero relazionarsi tranquillamente a questi nuovi episodi e abbiamo così tanti volti nuovi e tanti volti familiari che sarà molto facile per alcuni ritrovare un particolare sapore familiare in questa stagione. Quindi direi che chiunque abbia qualche interesse nella serie può salire a bordo. Non penso che sia difficile trovare il proprio punto di riferimento nella narrazione. "

La première di Fear the Walking Dead è prevista per il 15 aprile su AMC.