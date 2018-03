Fear the Walking Dead 4, nuovo Trailer e Key Art: L'arrivo di Morgan

stagione 4 arriva tra meno di un mese, e AMC ha rilasciato un trailer completo e una key art dedicati alla nuova season. Nella notizia ci sono diversi spoiler che riguardano anche la terza stagione della serie, occhio!

La quarta stagione di Fear the Walking Dead inizierà in un periodo di turbolenza per il franchise TWD. La stagione 8 della serie ammiraglia The Walking Dead ha visto lo share in continuo calo, forse per via della trama, magari un po' noiosa, a questo punto. Tuttavia, Fear potrebbe invertire la tendenza. Oppure no? Vedremo cosa succederà non appena tornerà in onda.

per presentare al meglio la nuova stagione e alzare l'hype di chi l'attende, AMC ha lanciato un nuovo trailer completo per Fear The Walking Dead 4, oltre a mostrarci una nuova e accattivante key art, che potete vedere in calce alla news. l trailer è invece disponibile nel player.

Come vediamo sia dal trailer che dal disegno, la più grande novità di Fear the Walking Dead per la quarta stagione è l'introduzione del personaggio di The Walking Dead, Morgan Jones (Lennie James). Morgan, ovviamente, ha avuto un impatto immediato su TWD recitando al fianco di Rick nell'episodio pilota, per poi scomparire per diverse stagioni. Morgan, alla fine, è tornato come un uomo cambiato, in molti modi, sia buoni che meno buoni. Essendo il primo personaggio a fare il crossover tra i due show creati da Robert Kirkman, Morgan ha sulle spalle le aspettative di fan vecchi e nuovi: bella responsabilità, non credete?

Un altro grande cambiamento è che la stagione 4 sarà la prima senza la presenza dell'ex personaggio co-protagonista Travis (Cliff Curtis), fidanzato con la leader Madison (Kim Dickens). Travis è morto presto nel corso della terza stagione, e molti fan non sono ancora riusciti a superare la tristezza del suo sacrificio. Tra i membri del cast regolare ci sono Garret Dillahunt (The Gifted) e Maggie Grace (Lost). Dillahunt interpreta il pistolero cowboy Demi, mentre Grace interpreta la sopravvissuta Althea. Al momento non sappiamo un granché dei rispettivi retroscena dei personaggi. È un momento di cambiamento per Fear the Walking Dead, dal momento che i personaggi, sia nuovi che vecchi, fanno del loro meglio per continuare a sopravvivere.

La stagione 4 di Fear the Dead Dead arriva domenica 15 aprile su AMC.