Fear The Walking Dead 4, una star shockata dalla sorte di Madison: 'Non ne avevo idea'

Gli zombie sono simpatici, ma l'effetto collaterale di vivere in un mondo devastato e in preda al delirio è il doversi confrontare ogni giorno con la morte. Un particolare che ha sorpreso fin da subito l'interprete di June, Jenna Elfman.

L'attrice è salita a bordo del progetto proprio nel corso della quarta stagione, quando ci fu un cambio abbastanza importante ai vertici, con sostituzioni alla produzione e alla sceneggiatura. Ciò portò alla decisione di chiudere il personaggio di Madison Clark, una delle protagoniste storiche della serie.

"Non avevo mai vissuto una cosa del genere... entrare a far parte di un cast già affiatato ma scoprire che sarebbe stato rinnovato in qualche modo. Ammiravo molto il cast di allora, e non sapevo che qualcuno sarebbe stato tagliato fuori quando ho accettato il lavoro. Non ne avevo idea, l'ho scoperto il primo giorno di lavoro. Ho esclamato: "Che cosa?! Non ne avevo idea!".

La scomparsa di Madison fu abbastanza atipica, a dire il vero, poiché la protagonista decise di dare fuoco ad un'orda di zombie per salvare i figli Nick e Alicia, sacrificandosi tra le fiamme. Il suo corpo non è stato comunque ritrovato e perciò sono ancora in piedi alcune teorie che vedrebbero il suo ritorno nelle future stagioni, anche se gli sceneggiatori sono stati abbastanza categorici in merito, come ricorda Jenna Elfman: "Non credo a nient'altro che non sia ciò che gli sceneggiatori hanno detto, cioè che Madison è morta. È tutto quel che so".

L'uscita di scena di Morgan ha permesso agli autori di concentrarsi su Morgan Jones, protagonista anche della sesta stagione di Fear The Walking Dead.