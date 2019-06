Fear the Walking Dead 5: Austin Amelio spiega com'è nata l'idea del crossover

Il terzo episodio di Fear the Walking Dead ha visto comparire l'attore Austin Amelio riprendere il volto di Dwight, lo storico personaggio di The Walking Dead che ha quindi fatto il suo esordio all'interno della serie spin-off.

Su questo importante debutto, di cui ha parlato anche Colman Domingo, che ha intrecciato gli eventi delle due serie, Amelio, in una recente intervista, ha voluto sottolineare come l'idea di far comparire Dwight all'interno di Fear the Walking Dead gli sia venuta in menta già molto tempo fa.

Queste sono le sue dichiarazioni:

"Avevo sentito dire che Fear the Walking Dead stava andando in direzione del Texas e così ci ho scherzato sopra con Scott (Gimple), un paio di mesi prima. Ho pensato 'Non sarebbe divertente se Dwight andasse anche lui verso Fear the Walking Dead. Sono di queste parti, quindi cercavo di tornare giù'. La cosa ha fatto ridere entrambi. Poi, due episodi prima della conclusione della stagione di The Walking Dead, ho ricevuto una sua telefonata che diceva 'Ehi, cosa ne pensi di andare giù in Texas e unirti a Fear the Walking Dead?'. Penso che sia stata una scelta sensata ai fine della storyline del mio personaggio".

Amelio ha poi parlato del futuro del suo personaggio nella serie:

"Ci saranno altre vicende che riguarderanno Dwight nel corso della serie. Inizierà a lottare e a mostrare interesse per altre cose, tutti elementi che risulteranno decisivi per il percorso del suo personaggio".

L'attore ha infine concluso parlando dell'esperienza sul set con Lennie James, evento che ha portato anche gli showrunner a commentare l'incontro tra Dwight e Morgan:

"Non avevamo mai girato nessuna scena insieme. Sembrava molto surreale, così come surreale è stato vedere il regista Mike Satrazemis. Stare insieme sul set è stato davvero molto divertente".

La quinta stagione di Fear the Walking Dead viene trasmessa dall'emittente televisiva AMC negli Stati Uniti, e il prossimo episodio, intitolato Skidmark, andrà in onda il prossimo 23 giugno.