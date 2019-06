Fear the Walking Dead 5, chi è il Bobby Reid ricordato alla fine della premiere?

È andato in onda ieri sulla AMC, in America, la premiere della quinta stagione di Fear The Walking Dead, la serie spin-off costola di The Walking Dead, aprendo nuove strade per Morgan e il gruppo di sopravvissuti, ma un elemento in particolare pare aver incuriosito diversi fan, cioè il seguente: chi è Bobby Reid?

Alla fine dell'episodio, in una chiusura abbastanza scioccante, lo schermo della tv è diventato infatti nero, lasciando spazio a "In memoria di Bobby Reid", per poi scomparire in vista dell'arrivo dei titoli di coda. Ebbene, Reid ha fatto parte della squadra di Fear The Walking Dead nella terza e quarta stagione, esattamente come capo attrezzista.



Più nello specifico, per la nuova stagione ha lavorato agli episodi MM84, I Lose People... e I Lose Myself (finale della quinta stagione), ma nel suo curriculum figurano anche diverse partecipazioni a diversi altri progetti come The Green Hornet, Bird Box e la prossima L.A.'s Finest, spin-off televisivo e al femminile di Bad Boys. Purtroppo, Reid è scomparso prima della messa in onda della premiere, lasciando un vuoto nei cuori dei suoi colleghi e amici.



Fear The Walking Dead tornerà in onda questa settimana con il secondo episodio della quinta stagione, The Hurt That Will Happen.