Fear the Walking Dead 5: il decimo episodio rende omaggio a Dawn of the Dead

Nel promo del decimo episodio di Fear the Walking Dead era già possibile notare l'ambientazione all'interno di un centro commerciale. La particolare location ha ricordato il celebre film Dawn of the Dead, come sottolineato anche dal portale Entertainment Weekly che ha potuto visionare in esclusiva i primi minuti dell'episodio.

Una notizia che potrebbe far piacere a tutti gli appassionati del genere horror, perché il film del 1978 di George Romero - adattato in italiano con il titolo Zombie - è considerato uno dei capisaldi tra gli zombie movie, nonché fonte d'ispirazione per altre opere che hanno deciso di affrontare lo stessa tema.

L'inizio dell'episodio è caratterizzato da una telefonata effettuata da un uomo di nome Chuck che chiede aiuto da un centro commerciale abbandonato. La richiesta viene accolta dal gruppo dei protagonisti, così Dwight, Grace e Morgan si recano sul posto desiderosi di poter dare una mano all'uomo. Ma la situazione sarà più complicata del previsto.

Il centro commerciale, dunque, risulta essere il grande punto d'incontro tra Dawn of the Dead (così come l'omonimo remake del 2004 a opera del regista Zack Snyder) e Fear the Walking Dead. Adesso non rimane che aspettare il prossimo 18 agosto, quando sarà trasmesso 210 Words per Minute - questo il titolo della puntata - negli Stati Uniti, e vedere se saranno presenti altri omaggi al grande cult di Romero.

Questa invece è la sinossi ufficiale: "Morgan e Grace sono in un centro commerciale abbandonato per cercare provviste e per esaudire l'ultimo desiderio di una persona morente, ma la missione diventa subito una lotta per la sopravvivenza. Dwight dovrà provare di voler diventare veramente un uomo diverso".

Cosa ne pensate di questa quinta stagione? Ricordiamo che uno degli showrunner della serie ha affermato che The Walking Dead 6 sarà molto differente dalle precedenti stagioni.