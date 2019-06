Fear the Walking Dead 5: nel quinto episodio scopriremo il destino di Althea?

Il network televisivo AMC ha reso disponibile il promo del quinto episodio di Fear the Walking Dead, lo spin-off della celebre serie The Walking Dead. Il breve video è dedicato interamente al personaggio di Althea impegnata nel cercare di sopravvivere da sola all'ambiente ostile che la circonda.

Il promo dell'episodio, intitolato The End of Everything, mostra infatti il personaggio interpretato da Maggie Grace ancora lontano dal gruppo dei protagonisti. Fin dall'inizio della clip è possibile notare i continui tentativi di evitare la morte da parte di Althea, che si difende sia da quello che sembra un personaggio umano, sia da alcuni zombie che cercano di attaccarla.

Aspettando di vedere quale sorte la serie TV riserverà al personaggio, il gruppo capitanato da Morgan in questa quinta stagione sta cercando in tutti i modo di rintracciare i superstiti e di provare a rendere il mondo un posto migliore. Ma la loro fede viene messa a dura prova quando, arrivati in un nuovo territorio, si ritrovano costretti a confrontare le loro peggiori paure e a riscoprire antichi fantasmi del passato.

La nuova stagione ha inoltre mostrato alcune novità, come il crossover con la serie principale che ha portato all'arrivo di Dwight in Fear the Walking Dead, evento per cui si è espresso anche Colman Domingo parlando dell'attore Austin Amelio.

Per poter visionare il promo di The End of Everything, che verrà trasmesso il prossimo 30 giugno, vi rimandiamo al link della fonte in calce all'articolo.