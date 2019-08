Fear the Walking Dead 5: per i fan l'undicesimo episodio è stato troppo noioso

L'ultimo episodio di Fear the Walking Dead trasmesso dal newtowrk AMC non sembra essere stato molto apprezzato dai fan che, subito dopo la conclusione, hanno pubblicato dei messaggi sull'account ufficiale The Walking Dead dello show definendolo noioso e dallo sviluppo narrativo troppo lento.

I commenti dei fan all'interno del noto social network sono arrivati dopo che lo stesso profilo della serie ha chiesto a loro un pare sull'episodio You're Still Here. Dopo 210 Words per Minute che ha reso omaggio a Dawn of the Dead - film cult del 1978 di George Romero - nell'undicesimo episodio trasmesso lo scorso 25 agosto abbiamo assistito alla missione in solitaria dei personaggi di Alicia (Alycia Debnam-Carey) e Strand (Colman Domingo) che hanno cercato di salvare Wes (Colby Hollman).

Tra le critiche mosse dai fan si può notare quella riservata al personaggio di Alicia che si è dimostrata troppo debole e spaventata, quando durante l'episodio non è riuscita a uccidere i camminatori. Un utente ha fatto poi notare come la serie sia diventata 'troppo noiosa'. Per alcuni la delusione è stata motivo anche per 'piangere dalla noia'.

In calce all'articolo potete trovare, come al solito, il post su twitter con i relativi commenti degli utenti. Vi ricordiamo inoltre che AMC ha reso pubblico il promo di Ner Tamid, il prossimo episodio di Fear the Walking Dead che sarà disponibile dal prossimo 1 settembre.