Fear the Walking Dead 5, lo showrunner Goldberg ci parla del lavoro sul set

Il prossimo 2 giugno ci sarà la premiere della quinta stagione di Fear the Walking Dead, la serie spin-off di The Walking Dead. Ad aumentare ulteriormente l'attesa ci ha pensato AMC Studios pubblicando una nuova featurette in cui è possibile fare un tour del set per poter guardare da vicino il lavoro degli attori e di tutta la produzione.

Nel video è possibile notare, tra i protagonisti, la presenza dell'attore Garret Dillhaunt e dell'attrice Alycia Debnam-Carey impegnata in uno scontro cruento con uno zombie. Si può ascoltare inoltre lo showrunner Ian Goldberg accennare a nuove storie e nuove ambientazioni.

La trama di questa quinta stagione della serie si focalizzerà sul tentativo di recuperare i restanti sopravvissuti. Il gruppo, guidato da Morgan Jones (Lennie James), cercherà di fare leva su uno spirito di comunità e di speranza. Ma le problematiche non mancheranno di presentarsi. Tutto il gruppo, infatti, si ritroverà in un territorio inesplorato, costretto a fare i conti con i propri fantasmi del passato e con le proprie paure.

Nella quinta stagione di Fear the Walking Dead ritroveremo, oltre ai già citati Dillhaunt, Debnam-Carey e James, anche tutto il resto del cast. Gli eroi sono apparsi uniti nel teaser pubblicato lo scorso 6 maggio da AMC e intitolato Heroes United.