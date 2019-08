Fear the Walking Dead 5: Logan terrorizza il gruppo nel promo del nuovo episodio

Il network AMC ha pubblicato il promo del prossimo episodio di Fear the Walking Dead intitolato Ner Tamid. All'interno di esso ritroviamo il temibile Logan impegnato in una serie di azioni di terrore nei confronti del gruppo dei protagonisti, ancora in difficoltà e alla ricerca di un luogo stabile e al sicuro.

Continuano le peripezie del gruppo guidato da Morgan (Lennie James) che in questa quinta stagione ha provato a gestire tutte le complicate situazioni che gli si sono parate dinnanzi ricorrendo alla speranza e all'altruismo. L'obiettivo del gruppo, infatti, era chiaro e semplice: cercare di recuperare più sopravvissuti possibili e rendere il mondo un posto migliore.

Il decimo episodio, intitolato 210 Words per Minute, era stato un piccolo omaggio a Dawn of The Dead - il film cult del 1978 del regista George Romero - ambientato in un claustrofobico centro commerciale, mentre nel dodicesimo, che sarà reso disponibile il prossimo 1 settembre, i personaggi si ritroveranno nuovamente ad errare alla ricerca di una sede stabile e con l'aggiunta del pericolo rappresentato da Logan (Matt Frewer).

Questa è la sinossi ufficiale dell'episodio: "Alla ricerca di una casa permanente per il convoglio, Charlie è attratto da una sinagoga in cui incontra un rabbino che sopravvive da solo; Sarah e Dwight affrontano nemici inaspettati".

La quinta stagione di Fear the Walking Dead sarà disponibile in Italia il prossimo 2 giugno sul canale MTV, mentre gli showrunner della serie hanno già lasciato alcune dichiarazioni a proposito della futura sesta stagione di Fear the Walking Dead.