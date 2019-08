Fear the Walking Dead 5: Morgan e Grace avranno una relazione?

L'ultimo episodio di Fear the Walking Dead ha visto i personaggi di Morgan e Grace trovarsi a stretto contatto durante il tentativo di soccorrere una persona all'interno di un centro commerciale. Lo showrunner Andrew Chambliss ha parlato di un eventuale evoluzione del loro rapporto.

In 210 Word per Minute - questo il titolo del decimo episodio - non solo è stato mostrato un omaggio a Dawn of the Dead, ma forse sono state gettate le basi per lo sviluppo di una storia d'amore tra i personaggi interpretati dagli attori Lennie James e Karen David.

Parlando con il portale TV Insider, Chambliss ha fatto riferimento al legame che intercorre tra i due:

"La connessione avuta tra Morgan e Grace nasce laddove Morgan capisce quello che lei sta attraversando. Si sentiva responsabile per le morti delle persone a cui era vicina e l'unico modo che aveva per tornare indietro era quello di uccidere i camminatori. Per certi versi è stato come un eco alla reazione avuta da Morgan quando ha perso il figlio e la moglie: l'unica cosa che poteva fare era uccidere i camminatori".

Ed è proprio il trauma derivante dalla perdita della propria famiglia che può scatenare un blocco nello sviluppo di una relazione sentimentale tra i due.

"Per quel che riguarda il loro attuale rapporto, in questo momento Morgan si immagina ancora sposato. Deve necessariamente affrontare il suo dramma per andare avanti. Durante la seconda stagione si ritroverà alla prese con il vero significato della parola 'addio', e se davvero è ciò che vuole fare".

Cosa pensate della quinta stagione di Fear the Walking Dead? Pensate che Morgan dirà addio al passato? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.