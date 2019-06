Fear the Walking Dead 5: nuovi dettagli sul misterioso Logan

Lo scorso 2 giugno è andata in onda la premiere della quinta stagione di Fear the Walking Dead intitolata Here to help. L'episodio ha mostrato il gruppo dei protagonisti impegnati nella ricerca di altri sopravvissuti in un territorio inesplorato, ma oltre a loro anche un nuovo antagonista: Logan.

Dopo le dichiarazioni sul ruolo di Alicia Clark, lo showrunner Andrew Chambliss ha voluto parlare anche del personaggio interpretato da Matt Frewer, ex compagno di 'Polar Bear' Clayton e autore di un vero e proprio inganno perpetuato ai danni di Morgan (Lennie James) e del resto del gruppo; nonché convinto oppositore della filosofia a favore degli stranieri in difficoltà.

Queste le parole di Chambliss:

"Ha ancora un codice e dentro di lui permane qualcosa dei tempi con Polar Bear. Sfortunatamente si è appropriato delle cose di cui le persone hanno veramente bisogno, ovvero la loro base. Naturalmente siamo tutti molto interessati nel vedere come evolverà la storia di Logan all'interno di questa quinta stagione".

Lo showrunner ha poi proseguito parlando del rapporto tra Logan e Clayton:

"Logan per un certo periodo è stato il compagno di Clayton. Tutti noi sappiamo quale fosse la linea di pensiero di Clayton, come si rapportava con il mondo. Per questo diventa interessante vedere quanto Logan si allontanerà da quelle che erano le idee di Clayton".

Fear the Walking Dead è uno spin-off della celebre serie The Walking Dead. Attualmente è in corso la quinta stagione, dove si è in attesa dell'uscita del secondo episodio. In attesa della messa in onda, potete recuperare le dichiarazioni degli showrunner sulla premiere.