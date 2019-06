Fear The Walking Dead 5: nuovi personaggi in arrivo

Il nuovo episodio della quinta stagione di Fear The Walking Dead introduce nuovi personaggi, tra cui un nuovo gruppo di soldati e Grace, una donna che grazie a un apposito dosimetro sta cercando di fermare la diffusione di particelle mortali.

Nella première di Fear The Walking dead 5 sono stati mostrati nuovi soldati, i quali indossano delle specie di tute bioniche legate al gruppo con cui è andato via Rick Grimes da Alessandria.

Altra new entry è rappresentata dal personaggio di Grace, interpretata dall'attrice Karen David, che sta cercando di evitare il diffondersi delle particelle mortali. Secondo ciò che afferma la donna queste sostanze si trovano all'interno degli zombie delle vicinanze, ma possono essere identificate grazie alla presenza di un apposito dosimetro appeso al collo, che prima era utilizzato per misurare le radiazioni.

Il personaggio di Grace, inoltre, potrebbe essere legato al simbolo dei tre anelli mostrato sia nel primo episodio della quinta stagione di Fear The Walking Dead che nell'elicottero che ha portato via Rick. Si tratta di un simbolo molto presente in Texas, nella zona di Austin dove si trova il gruppo di Alicia e Morgan.