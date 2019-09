Fear The Walking Dead 5, ecco il promo e la sinossi dell'episodio 5x15

La quinta stagione di Fear The Walking Dead volge ormai al termine e domenica 22 andrà in onda il penultimo episodio, intitolato Channel 5. AMC ha pubblicato un promo dell'epidodio e la sua sinossi ufficiale.

"Quando Virginia fa una dichiarazione, Al le risponde a tono" recita la sinossi. "Di fronte a circostanze terribili, June guida la ricerca di un nuovo posto da chiamare casa; quando le condizioni di Grace peggiorano, Morgan prende una decisione difficile."

L'episodio di domenica scorsa, che conteneva un omaggio al pilota di The Walking Dead, si era infatti concluso con Grace (Karen David), sofferente per gli effetti della frequente esposizione alle radiazioni, affidata alle cure di Daniel (Rubén Blades). Indebolita, Grace è entrata in contatto con con Morgan (Lennie James) e Althea (Maggie Grace) dopo il loro primo incontro con Virginia (Colby Minifie) e i Pionieri, che non sono riusciti a ottenere una collaborazione con il convoglio di Morgan di sopravvissuti, ora in gravi difficoltà dopo aver esaurito le scorte di cibo e acqua.

"Virginia sta solo cercando di aiutare quante più persone possibile. Vuole ricostruire un senso di comunità, istituire una cooperazione in un mondo imploso dal caos" ha detto Minifie ad AMC. "Ha un gran numero di persone che la sostengono. Crede che abbiano bisogno di un leader che mantenga salda la comunità. Ed è dannatamente brava in quello che fa."

Staremo a vedere. Intanto Fear The Walking Dead recupera gli ascolti, dopo il calo della prima parte della stagione.