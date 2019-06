Fear the Walking Dead 5: il regista parla dell'arrivo di Austin Amelio

Il regista Colman Domingo ha diretto l'ultimo episodio di Fear the Walking Dead che ha visto l'attore Austin Amelio, interprete del personaggio di Dwight nella serie principale The Walking Dead, debuttare all'interno della serie.

Si è trattato del secondo episodio che Domingo ha diretto dopo aver esordito come regista nel corso della quarta stagione dello show. I riflettori della puntata, ovviamente, erano tutti puntati sull'esordio di Amelio che potrebbe rappresentare un evento importante ai fini dello svolgimento della trama, come dimostrano le dichiarazioni degli showrunner su Dwight.

Nel corso di una lunga intervista concessa a comicbook, il regista, che recentemente ha espresso le sue idee sul personaggio di Madison, ha parlato delle sensazioni che ha provato sapendo che avrebbe dovuto introdurre un personaggio così importante:

"Non ho sentito nessun tipo di pressione addosso. Ho solamente pensato alla sceneggiatura e al suo personaggio. Non mi è venuto in mente di cercare di pensare a come immaginare un suo grande ingresso. Mi è piaciuta l'idea di farlo diventare un uomo molto misterioso. Ho adorato anche il modo in cui lo abbiamo messo in scena, facendolo vedere a testa bassa, quasi oscuro, anche quando ha in mano la pistola e la punta verso Dory".

Domingo ha inoltre sottolineato un tratto ironico del loro dialogo:

"Vorrei mostrare alcune cose del suo personaggio. Non ho mai visto The Walking Dead e Austin mi ha detto alcune cose del tipo 'Non ho mai sorriso in The Walking Dead'. E io ho detto 'Davvero?' perché ha davvero un gran bel sorriso, e mi sono sentito come se avessi ricevuto un calcio da Dory e June".

Fear the Walking Dead, la serie spin-off di The Walking Dead, è trasmessa da AMC negli Stati Uniti ed è composta da otto episodi.