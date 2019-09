Fear the Walking Dead 5: sapremo di più sul passato di Logan?

In Fear the Walking Dead il personaggio di Logan è sicuramente uno di quelli che ha causato più problemi al gruppo dei protagonisti. Ma il prossimo episodio della quinta stagione, intitolato Leave What You Don't, mostrerà alcuni eventi che potrebbero aver portato il personaggio interpretato da Matt Frewer a diventare così diabolico.

L'ipotesi sul suo passato ha preso forma grazie a un flashback mostrato all'interno di un video esclusivo per il portale Entertainment Weekly in cui è possibile vedere alcuni momenti del prossimo episodio. Lo spostamento temporale ci riporta in un periodo in cui Logan si trovava ancora a stretto contatto con il personaggio di Polar Bear. Gli eventi cambiano radicalmente quando Logan riceve una chiamata di soccorso e corre immediatamente per valutare la situazione; ma una volta lì troverà qualcosa di molto particolare che lo segnerà profondamente. Dopodiché farà anche la conoscenza di un nuovo misterioso personaggio: Ginny.

Assisteremo quindi a un preciso evento che porterà Logan a trasformarsi nel villain che tutti abbiamo conosciuto durante la quinta stagione della serie spin-off di The Walking Dead? Non ci rimane che aspettare il prossimo 8 settembre quando sarà trasmesso all'interno del network AMC l'episodio Leave Waht You Don't. Vi ricordiamo infine che nonostante la diminuzione dell'audiance, si parla già di una sesta stagione di Fear the Walking Dead che potrebbe essere molto diversa dalle precedenti.