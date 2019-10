Fear the Walking Dead 5: un vecchio personaggio darà speranza dopo il finale shock?

Lo scorso 29 settembre è stato trasmesso l'episodio conclusivo della quinta stagione di Fear the Walking Dead che ha visto uno dei personaggi principali andare incontro a un destino quasi segnato. Per la prossima stagione alcuni fan sperano nel ritorno di uno storico personaggio che potrebbe ridare speranze dopo il tragico evento.

D'altronde i motivi per poter assistere a un colpo di scena improvviso potrebbero trovare una forma di fondamento dopo le dichiarazioni dello showrunner sul finale di Fear the Walking Dead. Nell'episodio End of the Line, infatti, abbiamo assistito - consigliamo di non proseguire la lettura per tutti coloro che non vogliono ricevere spoiler - a uno degli eventi più importanti dell'intera serie: la probabile morte di Morgan.

Il personaggio interpretato da Lennie James è stato colpito da Virginia (Colby Minfie) che lo ha successivamente lasciato in balia del proprio destino per quella che sembra una ferita mortale; con l'aggravante della presenza lì vicino di un gruppo di camminatori.

Durante gli ultimi mesi i fan della serie hanno ripetutamente ipotizzato il ritorno di uno dei personaggi più amati, Madison Clark (Kim Dickens), evento, però, smentito continuamente dagli showrunner. Allora cosa potrebbe dare speranza per ritenere il personaggio ancora in vita e protagonista di un ipotetico salvataggio di Morgan?

La risposta è semplice: la morte di Madison nella quarta stagione era avvenuta fuori campo. Una situazione che potrebbe tornare comoda per evitare una morte certa a Morgan, anche se gli stessi showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg hanno precedentemente confermato l'avvenuta morte del personaggio.

Cosa ne pensate di questa teoria? Nonostante il calo di audience di Fear the Walking Dead è stata già confermata una sesta stagione, mentre l'attuale quinta è andata in onda negli stati uniti all'interno dell'emittente televisiva AMC e sarà disponibile in futuro anche in Italia su MTV.