Fear The Walking Dead 6: L'account della serie spiega come evitare spoiler della premiere

Manca meno di una settimana alla messa in onda della seconda parte di Fear The Walking Dead 6, nel frattempo gli abbonati al servizio streaming di AMC+ hanno già potuto vedere in anteprima la nuova premiere. L'account Twitter dello show ha quindi rivelato quali termini ignorare per evitare spoiler.

In calce alla notizia potete trovare il tweet condiviso dall'account di Fear The Walking Dead, in cui è presente questo messaggio: "Guardate il ritorno di Fear The Walking Dead con una settimana di anticipo grazie ad AMC+. Dovete aspettare fino all'undici aprile per vederlo in TV? Non c'è problema, vi aiutiamo noi! Scegliete di ignorare questi termini su Twitter per evitare spoiler". Nell'immagine che accompagna il tweet sono presenti diversi termini, alcuni più vaghi come #Feartwdspoiler, rip o death, mentre altri invece sono i nomi dei vari personaggi o degli attori che interpretano la loro parte. Inoltre, cosa che ha fatto molto discutere gli appassionati dei fumetti di Robert Kirkman, nell'elenco troviamo anche il nome di Rick Grimes.

Cosa pensate che accadrà nella serie? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, in attesa di sapere quando andranno in onda le restanti puntate della serie su Sky, vi segnaliamo questo teaser dedicato a Fear The Walking Dead.