Fear The Walking Dead 6 arriva su Prime Video: chi muore nella nuova stagione?

Ieri 5 Settembre è tornato su Prime Video Fear The Walking Dead, serie spin-off di TWD, di cui sono stati inseriti sulla piattaforma tutti gli episodi della sesta stagione. Questa season dello show della AMC, ha visto molti colpi di scena, tra cui alcune morti, in parte già annunciate nei poster ufficiali. Scopritele con noi.

In ogni stagione di Fear The Walking Dead le morti non sono di certo poche. Fa parte del DNA dello show. Ovviamente questo fa sì che anche la morte in sé acquisti un significato diverso, e quelle che davvero ci colpiscono, sono quelle che coinvolgono personaggi principali. Vi avvisiamo, ovviamente, che la parte che segue conterrà spoiler.

La morte che ha spezzato il cuore di tutti è stata sicuramente quella della piccola Athena. Certo, di bambini andar via ne abbiamo visti diversi in TWD, ma la scena che coinvolge la neonata Athena è strappalacrime. L'Apocalisse non risparmia nessuno.

Neanche Rachel, che ha dimostrato di essere una madre disposta a tutto. La donna, infatti, dopo essersi gravemente ferita alla gamba e aver realizzato che non sarebbe sopravvissuta per raggiungere la salvezza, ha fatto l'ultimo sacrificio per la sua bambina. Ha spostato lo zaino in cui si trovava la piccola alle sue spalle, si è stretta un panno intorno alla bocca, e ha poi legato il suo cane Rufus alla sua gamba. Infine si è accoltellata. Era un piano geniale che solo una persona disperata poteva escogitare: sapeva che una volta rianimata, avrebbe iniziato a camminare nuovamente e Rufus l'avrebbe seguita diligentemente, portando la bambina al sicuro.

Molto dolorosa anche la morte di Derek, che arriva dopo la reunion con il fratello Wes. E' molto triste perché poco prima Wes si era reso conto che non esiste redenzione per Derek, e infine lo vede morire.

Anche Virginia, che poco prima della sua morte ci aveva fatto vedere qualche lato vulnerabile di sé, ci lascia. Certo, si tratta di uno dei villain peggiori del franchise, quindi sicuramente gli spettatori non facevano il tifo per lei. Tuttavia è pur sempre una pedina importante che va via, e vedremo come questo cambierà gli equilibri sul lungo termine.

In questa stagione muore anche Dakota. Pur essendo una villain, alla fine dei conti i fan non possono che essere dispiaciuti per lei, che in fondo era solo una ragazzina che si è trovata in una situazione di vita che l'ha portata dove è arrivata. Dakota è stata responsabile di molte morti, tra cui quella di Teddy e quella di John.

Sì, esatto, proprio l'apprezzato John. Anche lui, infatti, ci ha lasciati in questa season. Il pubblico ha seguito con grande interesse questo personaggio e il suo percorso, ed è rimasto scioccato dal suo addio, avvenuto a causa del colpo sparatogli in petto da Dakota. I fan, insieme a June, sono stati profondamente addolorati dalla dipartita di un protagonista che sembrava avesse ancora tante cose da dire.

Tanti i colpi di scena in Fear The Walking Dead 6, che a partire da ieri potrete guardare su Amazon Prime Video. Uno di questi riguarderebbe il personaggio di Morgan, nel finale. Scopritelo con noi!