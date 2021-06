Fear The Walking Dead 6, arriva la resa dei conti nelle foto del finale di stagione

Dopo il penultimo episodio di Fear The Walking Dead 6 a bordo di un sottomarino, si avvicina il momento del finale di stagione. Domenica 13 giugno andrà infatti in onda The Beginning, l'ultima puntata, che sarà anche in streaming su AMC+ a partire da giovedì 10. Il network ha pubblicato le prime foto ufficiali dell'episodio.

Le immagini del finale di stagione di Fear The Walking Dead 6 sono visibili all'interno della nostra gallery, e mostrano, tra le altre cose, l'incontro tra Strand e Howard (Omid Abtahi), June Dorie (Jenna Elfman) e John Dorie (Keith Carradine) sulle tracce del serial killer Teddy e di Dakota (Zoe Colletti), e la coppia, da poco riunitasi, formata da Dwight (Austin Amelio) e Sherry (Christine Evangelista).

Nei giorni scorsi Andrew Chambliss, co-showrunner di Fear The walking Dead, ha commentato quel gesto di Strand nel penultimo episodio, USS Pennsylvania. Lennie James, che interpreta Morgan, ha invece raccontato a Comicbook.com le sue impressioni sul finale di stagione. "Sarà un altro degli episodi in cui penso che in questa stagione ci siamo guadagnati il ​​diritto di raccontare la storia nel modo in cui la raccontiamo nella stagione 6, per il modo coraggioso in cui abbiamo deciso di farlo" ha spiegato. "Penso che sia un episodio che tiene continuamente con il fiato sospeso, ed è intelligente, è coraggioso, è impegnativo. È emotivamente coinvolgente. Penso che sia emozionante. Penso che sia rivelatore, e credo che sia davvero un buon finale per questa particolare stagione."