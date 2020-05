Fear The Walking Dead 6 sarà audace: successo o caduta rovinosa nel futuro della AMC?

La sesta stagione di Fear The Walking Dead, nonostante lo stop ai lavori, continua ad incuriosire il fedele pubblico della serie post-apocalittica e a parlarci di quello che vedremo nei prossimi capitoli, e di come saranno realizzati, è l'attore e protagonista Lennie James.

In una recente intervista l'interprete di Morgan Jones ha infatti parlato della struttura dei 16 nuovi episodi e di come questi ultimi saranno collegati tra loro. O meglio di come non lo saranno: la sesta stagione avrà infatti un'impronta più antologica rispetto alle altre e ogni episodio darà da guardare come un singolo capitolo auto-conclusivo.

"Hanno optato per una narrazione davvero audace e coraggiosa per le vicende di questa stagione." Ha detto James a proposito degli sceneggiatori Andrew Chambliss ed Ian Goldberg.

"La percezione della storia è che è più simile ad un'antologia che ad una serie, gli episodi saranno quasi indipendenti. Mi è sembrato molto coraggioso e sembrava funzionare in modo eccellente. Le sceneggiature e la narrazione di quest'anno sono ad un altro livello ed è stato molto eccitante vedere cosa stavano realizzando."

Parlando poi della sospensione delle riprede di Fear The Walking Dead 6 Jones ha detto:

"Speriamo di poter finire la maggior parte della stagione rispettando le scadenze, perché penso che le storie che stanno raccontando e il modo in cui stanno cercando di farlo è davvero emozionante. Mi piacerebbe vederne i risultati."

In precedenza l'approccio antologico di Fear The Walking Dead 6 era stato già anticipato da il produttore esecutivo Scott Gimple, ma, sebbene le promesse siano ottime, l'idea di realizzare episodi quasi del tutto slegati tra loro potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per la AMC.

Cosa ne pensate? Che genere di storia potrebbe essere raccontata con questa insolita strategia?