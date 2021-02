Fear the Walking Dead 6, Colman Domingo anticipa un Victor Strand ancora più spietato

La seconda metà della stagione 6 di Fear the Walking Dead non debutterà su AMC prima del prossimo 11 aprile, ma il membro del cast Colman Domingo non vede l'ora che i fan possano rivedere in azione il suo Victor Strand.

Pubblicando su Twitter un video tratto dai primi sette episodi (attenzione agli spoiler), che potete visionare voi stessi in calce alla news, l'attore ha anticipato che la seconda parte vedrà uno Strand ancora più spietato di quanto visto in precedenza. "Pensavate che Strand fosse qualcosa nella 6A... ma aspettate solo fino all'11 aprile. A Strand non frega niente, è tutta una questione di sopravvivenza" ha scritto.

Stando alle anticipazioni, i nuovi episodi di Fear the Walking Dead 6 riveleranno l'impatto che la vita sotto il controllo di Virginia ha avuto su ogni persona del gruppo, che una volta si considerava una famiglia. Si formeranno nuove alleanze, le relazioni verranno distrutte e le lealtà cambieranno per sempre. Quando tutti saranno costretti a schierarsi, scopriranno il significato di "La fine è l'inizio".

Vi ricordiamo inoltre che Fear the Walking Dead è già stato rinnovato per una settima stagione: le riprese dovrebbero partire in questi mesi, mentre la premiere è prevista per la fine del 2021. Nel frattempo, AMC ha svelato le new entry del cast di Fear the Walking Dead 6.