Fear The Walking Dead 6, cosa succede a Morgan nel finale di stagione? Scopriamolo insieme

Quello che è andato in onda negli Stati Uniti lo scorso weekend è il finale di stagione di Fear The Walking Dead 6, con una resa dei conti che ci proietta verso la settima stagione, che vedremo in autunno. Proviamo a fare il punto della situazione, avvisando che seguiranno spoiler.

Ci soffermiamo in particolare sul personaggio di Morgan Jones, interpretato da Lennie James. Era già stato dato per morto al termine della quinta stagione di Fear The Walking Dead, salvo poi ripresentarsi con la frase: "Morgan Jones è morto, e tu hai a che fare con qualcun altro adesso."

Qualcosa del genere, in effetti, succede anche stavolta: la sesta stagione della serie spin-off si conclude con Morgan e Grace (Karen David) sopravvissuti all'apocalisse nucleare scatenata da Teddy (John Guantaio). Ma la loro vita è comunque stravolta radicalmente. "Anche se sopravviviamo all'esplosione iniziale, alle radiazioni, al fallout, non vorremmo vivere in quel mondo" osserva Grace, che ha un passato in una centrale elettrica e sa che le conseguenze delle esplosioni saranno peggiori che a Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl.

Come si nota anche dalle anticipazioni degli showrunner su Fear The Walking Dead 7, quindi, il destino di Morgan è ancora appeso a un filo. "I sopravvissuti dovranno affrontare devastazione, fallout nucleare, cenere, aria irrespirabile, risorse limitate..." ha raccontato Ian Goldberg a Talking Dead. "Tutti questi nuovi fattori ambientali renderanno la sopravvivenza esponenzialmente più difficile per loro."