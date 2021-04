Fear The Walking Dead 6: Un discorso di Morgan ha ricordato ai fan Rick Grimes

Le recenti puntate di Fear The Walking Dead 6 hanno fatto discutere i fan, inoltre una scena con Morgan andata in onda nel nuovo episodio ha ricordato un discorso fatto da Rick Grimes nella serie principale.

Stiamo parlando del momento andato in onda durante "Things Left to Do", dopo che il personaggio con il volto di Lennie James è riuscito a sconfiggere e a catturare Ginny, per portarla poi nella sua base. Nel frattempo anche i sopravvissuti guidati da Victor Strand e quelli invece fedeli a Sherry si dirigono nel territorio del gruppo guidato da Morgan, per chiedergli di consegnare Ginny. Ecco quindi il discorso pronunciato da Morgan, in cui rivela di volerla lasciare in vita: "Se il futuro che sto cercando di costruire inizia così, allora non siamo meglio di voi, non siamo meglio di lei! Dobbiamo lasciarla vivere, dovrà convivere con quello che ha fatto. Tutte le persone che sono pronte a rispettare queste regole e questo modo di vivere sono le benvenute qui. Vi ho chiesto in passato di vivere, spero che questo sia il giorno in cui possiamo iniziare a farlo. E che possiamo farlo qui".

Queste parole hanno ricordato ai numerosi fan il discorso pronunciato da Rick per convincere gli altri sopravvissuti a risparmiare Negan, confermando così la grande influenza che il personaggio interpretato da Andrew Lincoln ha avuto su Morgan. Per finire, ecco una intervista allo showrunner di Fear The Walking Dead.