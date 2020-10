Fear The Walking Dead 6: Dwight è al centro delle vicende della terza puntata

La sinossi ufficiale del terzo episodio di The Walking Dead 6 aveva rivelato che Dwight e Al sarebbero stati al centro delle vicende dello show, scopriamo quindi cosa è successo nel corso della puntata della serie di AMC.

I due erano impegnati in una missione di ricognizione che gli era stata affidata da Ginny, la loro situazione peggiora rapidamente, finché non si trovano a lottare per la loro vita. A questo punto Dwight riesce a contattare Sherry via radio, fino al momento tanto atteso dal personaggio interpretato da Austin Amelio e dai numerosi fan dello spin-off di The Walking Dead: Sherry e Dwight si ritrovano, dopo molti anni passati separati. L'evento stupisce Dwight, che era pronto a morire pur di aiutare la sua alleata Al a ritrovare la donna che ama.

Ecco cosa ha dichiarato Austin Amelio ai microfoni di ComicBook.com: "Si era pronto a morire. Ormai aveva perso tutte le speranze, erano tutti della stessa idea, ma Dwight era pronto a fare qualcosa di buono per un'altra persona". La quarta puntata della stagione andrà in onda il prossimo primo novembre, mentre non è ancora stato annunciato quando sarà trasmessa in Italia, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Colman Domingo di Fear The Walking Dead.