Fear The Walking Dead 6, che fine ha fatto il gatto Skidmark? Risponde lo showrunner

Il finale della sesta stagione di Fear The Walking Dead ha riservato al pubblico una serie di colpi di scena. Abbiamo scoperto cosa succede a Morgan Jones, ma a molti fan non è sfuggito che qualcosa non torna, o almeno non sembra essere stato chiarito: stiamo parlando del destino di Skidmark, il gatto di Daniel Salazar (Ruben Blades).

L'ultima volta che abbiamo visto Skidmark è stata nell'episodio 6x10 di Fear The Walking Dead, intitolato Handle With Care. La puntata si conclude con Daniel che accetta l'offerta di Strand di trasferirsi all'insediamento dei Rangers a Lawton, in Oklahoma. Il gatto, di conseguenza, è lontano dalla zona in cui, nel finale di stagione (The Beginning), Teddy fa esplodere le sue testate nucleari.

L'ha confermato anche lo showrunner della serie spin-off, Ian Goldberg. "Skidmark è al sicuro. È al sicuro" ha detto nel corso di uno streaming con TWDUniverse su Twitch. "Non preoccupatevi, non è finito nel territorio delle bombe. Quindi spero che questo vi tranquillizzi."

Immaginiamo il sollievo dei fan, e sempre restando in argomento, ha continuato Goldberg, anche il cane Rufus sta bene. Del resto, "c'era già abbastanza desolazione in quest'ultimo episodio per cui dovevamo assicurarci che Skidmark fosse sopravvissuto. Stanno entrambi bene" ha aggiunto lo showrunner riferendosi ai due animali. "Posso confermare che stanno bene entrambi."

Non resta quindi che aspettare l'uscita in autunno della stagione 7 di Fear The Walking Dead.